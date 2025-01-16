Більше не Non Grata? Криптоділок Фузіяма імовірно планує “камбек” в Україну – розслідування

Кримінальне провадження щодо майнінгової піраміди Карлоса Фузіями забуксувало, а сам криптошахрай може повернутись до України під захистом нардепа Іонушаса?

Афера на мільярд: найбільша майнінгова ферма Європи, відкрита на базі старої заводської їдальні у Кропивницькому, виявилась “пшиком”. А її ініціатор, інфлюенсер Карлос Фузіяма був позбавлений посвідки на проживання в Україні й зник з радарів. Та чи надовго? Хоча за фактом протиправної діяльності його “Майнінг Експрес” і було розпочато провадження та навіть накладений арешт на залишки майна, підозру “спритному Карлосу” так і не оголосили, а процедуру екстрадиції навіть не починали. Ба більше, ділок у скорому майбутньому може повернутись сам і без жодних для себе ризиків.

Невже організатор наймасштабнішої вітчизняної криптопіраміди Фузіяма, якого розшукують у Бразилії та Японії, може знову взятися за старе, попри численні докази шахрайства і відкриту кримінальну справу? Та хто у Верховній Раді допомагає транснаціональному аферисту “реабілітуватись” і відновити втрачені позиції в Україні? Розслідувала команда журналістів-викривачів СтопКору.

Карлос Фузіяма – бразильський бізнесмен японського походження, відомий як організатор найбільшої вітчизняної криптопіраміди “Майнінг Експрес”. Фінансова піраміда, що працювала під виглядом масштабної майнінгової ферми в Кропивницькому, закінчилась виведенням з України близько мільярда гривень, а вкладники замість обіцяних прибутків втратили свої кошти. У 2021 році українська влада анулювала дозвіл на проживання Фузіями і заборонила йому в’їзд.

Однак, як стало відомо розслідувачам проєкту СтопКор з поінформованих джерел, наразі існує реальна можливість його повернення за підтримки українських можновладців.

Кримінальні махінації з міжнародним слідом

Розслідування СтопКору викрило численні махінації Фузіями: від виведення коштів через гонконгські компанії до порушень митного законодавства під час завезення обладнання. Попри арешт залишків майна компанії у Кропивницькому, значна частина техніки була нелегально вивезена з України. До схеми залучалися підставні особи, які за фіктивними документами отримували посвідки на проживання в Україні.

Окрім втрат для українських інвесторів, Фузіяма причетний до подібних схем у Японії та Бразилії, де постраждало понад дві тисячі осіб.

“Кажуть, що в Японії – понад 2000 жертв. Я вважаю, що постраждалими є не лише ті, хто вкладав свої гроші, а й ті, хто позичав ці гроші. В Японії немає кримінальної справи проти пана Фузіями. Є тільки цивільний суд. Хоча слід негайно порушувати кримінальну справу. Потерпілі не знають, що робити, тому лише звертаються до цивільного суду. Я частково підтримую цивільний процес“, – коментує Сата Манабу, який розслідує наслідки діяльності “Mining Express” в Японії.