Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва

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Гвідо Крозетто проведе у Києві низку зустрічей

фото: Х/Ministero Difesa

Міністр оборони Італії планує низку інституційних зустрічей у Києві

Сьогодні, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Про це повідомляє посольство Італії в Україні.

«Міністр (оборони) Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого проведе низку інституційних зустрічей», – йдеться у заяві.

Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом

Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом

фото: Х/Ministero Difesa

Нагадаємо, що також сьогодні, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

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