Президент назвав головну проблему на фронті

Зеленський зауважив, що найскладніша ситуація на фронті на сході України

Зеленський: Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється

Головною проблемою на фронті є дефіцит техніки та ресурсів. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

«Головною проблемою (на фронті, – Главком) є не брак людей, як вважають на Заході, а дефіцит техніки та ресурсів, бо Україна не кидає своїх людей «на гарматне м’ясо», як це робить Росія», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціативу перехоплює Україна, десь ворог.

«Найскладніша ситуація на сході України», – зауважив Зеленський

Нагадаємо, що українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що перед переговорами ключовим пріоритетом для України є отримання гарантій безпеки. Про це він зауважив в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.