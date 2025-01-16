Рада прийняла законопроєкт про зміни в Бюджетний кодекс: що він передбачає

Законопроєктом відновлять штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12245 про зміни в Бюджетний кодекс щодо інвестиційних проєктів. Це вимога Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 239 парламентарів. Законопроєкт передбачає, що створять загальний фонд публічних інвестицій, кошти якого розподілятиме «Стратегічна інвестиційна рада в Уряді».

Тобто всі видатки, наприклад, дорожнього фонду, фонду поводження з радіоактивними відходами, фонду розвитку водного господарства, фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонду внутрішніх водних шляхів та інших подібних і ще багато субвенцій входитимуть до новоствореного єдиного фонду, а потім їх розподілятиме уряд, пояснив Железняк.

При голосування Рада ухвалила кілька правок до законопроєкту. Зокрема, відновлять штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Парламентарі також зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом.

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа розповіла про переваги нововведень законопроєкту.

За її словами, кошти концентруватимуться на найбільш важливих проєктах, а не розпорошуватимуться по сотнях обʼєктів у десятків розпорядників. Самі проєкти відбиратимуть за єдиними правилами й критеріями – це не будуть окремі процедури для кожного фонду чи субвенції.

Щоб витратити гроші на обʼєкти, буде потрібно, щоб їх оцінили та визначили, чи потрібно їх реалізовувати. За словами Підласої, це усуне персональний політичний вплив на розподіл коштів.

Цей законопроєкт також гарантуватиме наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам. А онлайн можна буде відслідковувати всі рішення і досягнуті результати.

Нагадаємо, раніше, у суспільстві активно обговорювалася правка, яка стосувалась штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Тоді вона зʼявилася у іншому законопроєкті 6013 і передбачала анулювання таких штрафів.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін одним з перших звернув увагу, що «слуги» нібито знищують механізм, за яким наразі на постачальників накладається штраф у розмірі 7% від вартості контракту у разі затримання поставок зброї на фронт та невирішення цієї проблеми у 30-денний термін. «Ці зміни «слуги» просувають в інтересах, наприклад, «Спецтенхоекспорту», який не поставив зброї на 6 млрд. Або «Львівського арсеналу», на який з Міноборони вивели 1,5 млрд, а боєприпаси так і не поставили», – зробив висновок активіст.

Однак, у «Слузі народу» швидко звинуватили Шабуніна в маніпуляціях. Нардепка Галина Янченко, яка просуває законопроєкт №12202, пояснила, що насправді йдеться про скасування нині існуючого потрійного штрафу за одне порушення. Відтепер всі ці штрафи планується замінити на єдиний – прогресивну пеню, яка складає 3% за кожен місяць прострочки.