Залужний приїхав до Києва, щоб зустріти поважного гостя (фото)

Це перша поїздка прем’єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду

Сьогодні, 16 січня, у Києві прем’єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це Залужний повідомив в Telegram.

«Радий вітати у Києві Премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері», – йдеться у повідомленні.

За словами посла, сьогодні очікується підписання договору про 100-річне партнерство: «Але найголовніше очікування – це підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури».

«Також ми плануємо відновити роботу діалогу стратегічного партнерства – це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора», – наголосив Залужний.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.