Зеленський із прем’єр-міністром Британії вшанували пам’ять полеглих захисників (відео)

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Стармер та Зеленський вшанували пам’ять полеглих українських бійців

фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів

Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць. Про це повідомив президент України.

Зеленський та Стармер поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України, що на Михайлівській площі.

«Михайлівська площа. Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць України. Шануємо і памʼятаємо подвиг наших воїнів. Світла памʼять усім, хто віддав своє життя, захищаючи Україну», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Також зазначалося, що у Києві прем’єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем’єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

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