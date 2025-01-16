Зеленський повідомив, що Україні потрібно перед перемовинами

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Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України

фото: скріншот з відео

Зеленський: Росія – ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи й окупувати її

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед переговорами ключовим пріоритетом для України є отримання гарантій безпеки. Про це він зауважив в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ. 

«Що Україні потрібно перед будь-яким столом перемовин? Безумовно, гарантії безпеки. Гарантії безпеки – це номер один. І це потрібно для всіх. Бо всі вже зрозуміли, що Росія – ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи й окупувати її. І в них багато сил для цього. І на жаль, є такі бажання», – йдеться у заяві.

Також президент Володимир Зеленський зауважував, що Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, тому що цінує довіру західних партнерів. Такі перемовини можливі з позиції сили, тому Україна потребує надійних гарантій безпеки.

До слова, Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Про це глава української держави заявив у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

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