Антикорупційний комітет закликав посилити незалежність оборонних агенцій

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У Верховній Раді обговорили ризики від змін, внесених Міноборони до статутів «Агенції оборонних закупівель» і «Державного оператора тилу». Зміни визнані незаконними, а депутати наголошують на необхідності реформ.

16 січня 2025 року у Верховній Раді України відбулось засідання Комітету з питань антикорупційної політики. Під головуванням Анастасії Радіної розглянули ризики, які виникли у зв’язку з внесенням Міністерством оборони змін до статутів двох державних підприємств — «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».

До обговорення долучилися народні депутати, представники Міністерства оборони, серед яких перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков, керівники держпідприємств Андрій Жумаділов та Марина Безрукова, а також члени наглядових рад, представники громадськості та міжнародних організацій.

Як повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України, під час засідання було акцентовано, що зміни до статутів підприємств є незаконними. «Міністерство оборони, всупереч законам про управління державним майном, забрало на себе виключні повноваження наглядових рад. Це дозволяє міністерству надавати директиви підприємствам, які вони зобов’язані виконувати», — зазначила Анастасія Радіна.

За словами Голови Комітету, такі дії створюють небезпечний прецедент. Це може призвести до призначення керівників підприємств у неконтрольованому порядку або до виконання незаконних доручень. «Усе це ставить під загрозу прозорість витрат, у тому числі коштів наших міжнародних партнерів, та може негативно вплинути на забезпечення потреб фронту» – підкреслила Анастасія Радіна.

На засіданні обговорили можливість розробки законопроєкту, який гарантуватиме незалежність оборонних агенцій. Такий закон має посилити прозорість їхньої роботи та запобігти порушенням у майбутньому.

Комітет закликав Міністерство оборони повернутись до дотримання законодавства й скасувати внесені зміни до статутів. Учасники також висловили готовність продовжити роботу над удосконаленням системи управління державними підприємствами оборонного сектору.

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