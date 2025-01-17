Мураєв пояснив, чому втік до Китаю

Екснардеп заявив, що у Піднебесній почувається безпечно після того, як Україна відкрила низку кримінальних проваджень

Підозрюваний у державній зраді народний депутат VII і VIII скликань Верховної Ради Євген Мураєв вперше за тривалий час з’явився в інформаційному просторі. Політик опублікував відео з інтерв’ю на YouTube-каналі, доступ до якого заблокований в Україні.

Екснардеп розповів про те, що виїхав до Китаю. За його словами, саме у Піднебесній він відчуває себе у безпеці після того, як Україна відкрила низку кримінальних проваджень і оголосила його у міжнародний розшук.

Мураєв вважає, що, живучи у Пекіні, мінімізував ризики можливого власного вбивства. Політик вважає, що за ним начебто полюють українські спецслужби.

Також Мураєв заявив, що у Китаї з «нуля» довелося налагодити власний бізнес. «Вибір був важкий, але, зваживши всі причини, він виявився однозначний», – так пояснив екснардеп-втікач.

За словами Мураєва, наприкінці травня 2022 року він виїхав з України. Водночас екснардеп відмовився розповідати подробиці втечі з України, але зазначив, що окремі оперативні співробітники інформували його про слідчі дії у кримінальному провадженні. Мураєв додав, що в Україні проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада».

Варто зазначити, що екснардеп дав інтервʼю пропагандисту Олександру Лазарєву, який до великої війни працював псевдоекспертом на проросійських діячів, у тому числі й на Мураєва.

Лазарєва теж підозрюють у державній зраді. За даними Служби безпеки України, станом на 2023 рік він переховувався у тимчасово окупованому Криму. Водночас, беручи інтервʼю, Лазарєв подякував Мураєву, що той сприяв його втечі з країни

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з’ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, у тому числі у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.