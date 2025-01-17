Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання

У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри грома дян України до ключових держав них інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ.

Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у той час як уряд, прокуратура та суди продовжують втрачати суспільну підтримку.

Велике здивування серед експертів викликаєвідсутність згадки про Головне управління розвідки (ГУР). Це особливо цікаво, бо рівень довіри до керівника ГУР Кирила Буданова є стабільно високим – згідно з даними нещодавніх досліджень йому довіряють понад половина українців.

Зокрема, громадський діяч, політичний експерт, а нині військовослужбовець Віктор Таран вважає, що відсутність ГУР у списку може бути свідомим виключенням: «Що це – упередженість з боку КМІС? Чи лише методологічна помилка? Мовляв, в опитуванні про всіх не напишеш. Ну тоді варто було б писати про Сили оборони загалом».

Так чи інакше, низка українських політичних експертів висловлюють серйозні сумніви стосовноповноти представлених даних і не виключають ангажованості КМІС при проведенні дослідження. Також у мережі з’явилася інформація, що КМІС не включає ГУР до своїх досліджень через прямий наказ від Офісу Президента.