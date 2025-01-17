Залужний та Порошенко створюють політичний союз?

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В Україні набирають обертів чутки про формування нового політичного проекту за колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та колишнього президента Петра Порошенка.

Політолог Олег Постернак повідомив, що до одного з його знайомих політтехнологів приїхали екс-президент Віктор Ющенко та колишня депутаткаОксаною Білозір. «Виникла ініціатива про створення нового політичного проекту. Сказали, що вони разом з Порошенком йдуть на вибори. Ющенка висуватимуть на прем’єр-міністра, а Оксану Білозір хочуть зробити технічним кандидатом у президенти. Планують залучити і Юлію Володимирівну – їй можуть пообіцяти посаду спікера Ради», – пише Постернак.

Що стосується Валерія Залужного, то поки що не відомо, яку роль він може зіграти в цьому політичному проекті: «Залужний теж у команді, але що йому запропонувати серед таких поважних осіб, поки не знають». Чи стане це початком нового етапу в політичній кар’єрі Залужного, покаже час.

Як повідомляє Постернак, у новий політичний проект плануються значні фінансові вливання для підтримки підбору команди та формування структур у регіонах. У якому саме вигляді буде реалізованоцей проект, і як він вплине на майбутні вибори в Україні, залишається питанням.

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