Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався закупівлях Укрзалізниці  

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Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався закупівлях Укрзалізниці  

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