Зеленський розповів, з якими країнами тривають переговори про розміщення миротворців

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Зеленський наголосив, що важливу роль у можливому розміщенні миротворців можуть відіграти США

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами президента, миротворча місія має стати одним з елементів гарантій безпеки для України

Україна продовжує вести з партнерами діалог про розміщення миротворчих підрозділів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Як зазначив президент, переговори тривають з Францією, Польщею, Великою Британією, а також із країнами Балтії. При цьому важливу роль у можливому розміщенні миротворців можуть відіграти США, проте це питання обговорюватиметься вже з адміністрацією Дональда Трампа.

«Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано. Обговорюємо з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити», – каже.

За словами Зеленського, миротворча місія має бути лише одним з елементів більш масштабних гарантій безпеки для України, а її чисельність та формат будуть визначатися в межах цих гарантій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну.

Раніше лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц підтримав постачання ракет Taurus Україні. Але, за його словами, для відправлення німецьких миротворців потрібен консенсус з Росією.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.

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