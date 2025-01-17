Зеленський зустрівся з главою міноборони Італії: що обговорювали

Крозетто та Зеленський обговорили зміцнення протиповітряної оборони України та підготовку українських військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час його візиту в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

«Я наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників. Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі», – додав президент.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Анонсувалось, що Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.