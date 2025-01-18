Дуже добре попрацювали українські правоохоронці: Зеленський прокоментував гучні затримання

Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь. Про це у вечірньому зверненні 18 січня сказав президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь», – наголосив Зеленський.

Зеленський анонсував нове рішення щодо санкцій РНБО, відповідний указ буде готовий 19 січня.

«Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО – завтра буде указ», – сказав президент.

Раніше правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

Також народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Напередодні повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).