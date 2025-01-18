СБУ повідомила про підозру у державній зраді нардепу Новинському: деталі

За даними слідства, Новинський від початку збройної агресії РФ проти України з 2014 року поширював наративи Кремля

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, екснардеп, який тривалий час перебував у лавах «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку», від початку збройної агресії РФ проти України з 2014 року поширював наративи Кремля.

Офіс Генерального прокурора не вказує іиені народного депутат, але з фото можна зрозуміти, що мова йде саме про Новинського.

Народному депутату кількох скликань повідомлено про підозру у держзраді фото: Офіс Генерального прокурора

З метою збереження впливу РПЦ в Україні, яка підтримує збройну агресію проти країни, підозрюваний поширював так звану ідеологію «русского мира». За сприяння патріарха рф він став куратором від РПЦ на території України. Підозрюваний виконував його настанови та вказівки з метою забезпечення перебування значної частини українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ.

Народний депутат також використовував право законодавчої ініціативи з метою приховування наявності церковно-канонічного зв’язку і входження УПЦ до структури МП РПЦ та забезпечення збереження впливу РПЦ на території України.

Підозрюваний давав інтерв’ю медіа, в яких висловлював твердження на адресу інших конфесій, які діють в Україні, характеризуючи їх у негативних виразах. Такі його дії були спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті.

Перед початком повномасштабної агресії він чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.

Зазначимо, що під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали виступ драг-квін. Користувачі соцмереж заявили, що це схоже на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Водночас за словами художнього керівника церемонії Томаса Джоллі, сцена не була натхненна «Таємною вечерею», а зображала язичницьке свято, пов’язане з богами Олімпу: «Ви не знайдете в моїх роботах бажання очорнити когось чи щось».

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об’єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.