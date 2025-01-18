Вимагала гроші з військового за підтвердження інвалідності: У Києві затримали посадовицю лікарні

Опубліковано



Вимагала гроші з військового за підтвердження інвалідності: У Києві затримали посадовицю лікарні

Пов'язані новини

1000 літрів дизпального в обмін на відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали військкома

Сергій Янчецький. фото Байковецької громади Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки арештували за підозрою в хабарництві. Джерело: Державне бюро розслідувань, Спеціалізована прокуратура […]

Син арештованої глави Хмельницького МСЕК позбувається свого бізнесу – розслідування

олександр та катерина крупи, фото: тетяна крупа Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, почав […]

ДБР: Ексчиновник Міноборони ”списав” майже 94 мільйони гривень пені Гринкевичам

Працівники ДБР повідомили про підозру ексдиректору департаменту Міністерства оборони, який “списав” майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який прострочив постачання товарів МОУ […]