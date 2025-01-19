Однією з головних сенсацій в українському футболі в поточному сезоні є львівський “Рух”. Ця команда відома своєю роботою з молоддю, адже вже кілька років поспіль різні вікові категорії “жовто-чорних” виграють чемпіонати ДЮФЛ, а команда U-19 двічі поспіль ставала чемпіоном України серед юніорів та виступала у Юнацькій лізі УЄФА. Проте саме у сезоні 2023/24 на новий рівень вийшла головна команда “Руху”, яка демонструє чудові результати в УПЛ, задіявши власних вихованців, а що найголовніше – вони грають у цікавий для глядачів та експертів футбол та заслужили підвищену увагу до себе. Так, багато юних “рухівців” регулярно викликаються у різноманітні юнацькі та молодіжні збірні України, а склад львів’ян є наймолодшим у світі. Серед причин успіху команди, засновник “Руху” Григорій Козловський називає комплексну підготовку гравців у Академії футболу “жовто-чорних”, де виховуються талановиті юнаки, які мають перспективу проявити себе на високому рівні.

Як відбувається відбір

Загалом в Академії ФК “Рух” навчається понад 200 дітей, які поділені на вісім вікових категорій. Для того, аби потрапити в Академію, хлопці від 9 до 17 років проходять багатоетапний відбір. Зокрема, тренери та аналітики перевіряють фізичні кондиції гравців, ігрові показники, футбольне мислення дітей та інші якості потенційних новачків Академії. Крім того, “Рух” має потужну скаутську службу, яка шукає гравців по всій Україні й запрошує до себе на перегляд найталановитіших футболістів. Потрапити в Академію “жовто-чорних” може будь-яка дитина, яка демонструє хороші фізичні здібності, має футбольний хист й демонструє своє бажання прогресувати та розвиватись.

Наймолодша вікова категорія в Академії – U-10, тоді як найстаршими є вихованці у категорії U-17. Далі гравці, які добре себе проявляють починають грати на більш професійному рівні: виступають у чемпіонаті України серед юніорів за “Рух” U-19, дебютують на професійному рівні за “Рух-2” у Другій лізі, а також грають за “Рух-3” в обласних змаганнях. Головний пріоритет для “жовто-чорних” — знайти таланти, які могли б підсилити “Рух” для хороших виступів в УПЛ.

“Прагнення хлопців потрапити саме до нашої футбольної академії зрозумілі, оскільки в нас не тільки чудова база для занять спортом, а й сильні тренери, і можливість участі в міжнародних турнірах. Наша команда постійно шукає футбольні таланти, адже ми хочемо, щоб наша Академія та наші гравці були найкращими” — розповів засновник футбольної академії “Рух” відомий львівський бізнесмен та благодійник Григорій Козловський.

Життя після відбору — унікальні можливості для розвитку футболістів

Відібрані кандидати проживають на клубній базі “Руху” у Винниках. Академія “жовто-чорних” є однією з найкращих в Україні з найкращою інфраструктурою та передовими технологіями для більш прогресивної роботи всієї клубної структури. Зокрема, у процесі виховання футболістів використовуються сучасні розрахункові системи, якісна та технологічна робота медичного відділу, новітні методи тренування дітей та інші важливі аспекти, які необхідні для розвитку юного гравця. Для цього створені найкращі можливості — є 3 поля зі штучним покриттям, 5 – із гібридним та критий манеж.

З дітьми працюють кваліфіковані тренери, вихователі та персонал — все спрямоване на те, щоб юнаки підвищували рівень своєї футбольної майстерності. Також кожен член Академії забезпечений усім необхідним у побуті, починаючи від умов проживання у комфортних номерах та якісного і смачного харчування, закінчуючи можливостями цікаво та корисно проводити вільний час, займаючись іншими видами спорту, або відновлюючись та відпочиваючи на території комплексу. Кожен хлопчак може використовувати різноманітні тренажери у сучасних спортзалах на території Академії, а крім того, велику кількість іншого інвентаря для свого розвитку чи реабілітації.

Не менша увага приділяється й психологічному вихованню дитини, адже в Академії панує сімейна атмосфера, відтак кожен відчуває затишок та теплоту, займаючись в системі “Руху”. Так, разом із дітьми на одному просторі працюють гравці першої команди. Тож юні вихованці регулярно спілкуються з більш досвідченими футболістами та за потреби звертаються до них за порадою.

Водночас заняття футболом не скасовує гарного навчання: кожного ранку юних футболістів везуть у звичайну школу. За потреби хлопці займаються з репетиторами, аби покращити свої знання з того чи іншого предмету. Все тому, що одна з вимог Академії — високий рівень знань та успішності. Такий акцент на навчанні робиться свідомо, аби дитина могла бути не тільки футболістом, а мала можливість реалізувати себе й поза спортом. За погану успішність, або порушення етики та правил поведінки, можна отримати санкції, чи навіть вилетіти з Академії. Також варто зазначити, що вагомою складовою виховання є патріотизм юнаків, адже на базі ФК “Рух” проходять реабілітацію українські воїни, а клуб всіляко долучається до допомоги захисникам, реалізовуючи різні волонтерські активності.

Академія функціонує, аби діти повністю поринули у спортивну атмосферу, швидше адаптовувались до реалій професійного футболу та вчились бути самостійними. Кожен вихованець “Руху” розуміє принципи гри, філософію та цінності “жовто-чорних”. Вони беруть участь в українських та міжнародних змаганнях найвищого рівня, граючи в турнірах з топовими європейськими клубами, такими як “Ювентус”, “Парма”, “Аякс”, “Евертон” тощо. Завдяки цьому діти мають змогу проявити себе на фоні однолітків з одних із найкращих європейських академій.

“Вихованці Академії ще в період навчання беруть участь у міжнародних турнірах — а це безцінний досвід. Юні футболісти мають можливість грати проти сильних команд, проявити свої найкращі вміння та врахувати помилки на майбутнє. Такі змагання — дуже важливі для підтримки не тільки спортивної форми, а й духу спортсменів” — зазначив Григорій Козловський.

Орбіта “Руху”

У клубній системі також функціонує й Академія “Б” — ДЮСШ “Рух” — в разі, якщо хтось із юнаків не встигає за іншими, його можуть тимчасово перевести туди, аби він мав більше часу, щоб розкритись та проявити себе. Так само й найкращі учні ДЮСШ можуть потрапити в Академію й продовжувати прогресувати на найвищому рівні.

Клуб має кілька львівських філій, а також осередки у Києві, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді. Там хлопці можуть вдосконалювати свою майстерність та розвиватися, аби згодом підсилити Академію “Руху” та мати шанс зіграти у професійному футболі. При цьому “жовто-чорні” розвивають свою мережу і в школах — на стадіонах професійні тренери навчають підростаюче покоління. Загалом у цих філіях займається близько 2,5 тисяч дітей. Найталановитіші гравці згодом проходять відбір і якщо вдало себе зарекомендують – потрапляють в Академію. Втім для “Руху” це не тільки пошук майбутніх зірок, а й робота з майбутніми вболівальниками.

Григорій Козловський зазначив: “Наші діти — наше майбутнє. І це велике задоволення спостерігати, як з маленьких хлопчаків виростають справжні чемпіони та майбутні зірки великого футболу. Ростуть та розвиваються наші вихованці і разом з ними вдосконалюємось і ми, наші тренери та наш футбольний клуб та Академія. Мрію, що у майбутньому основний склад клубу буде сформований зі спортсменів молодіжної Академії футболу та про перемогу “рухівців” у Лізі чемпіонів”.

ФК “Рух” — наймолодший клуб в світі

За даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) “Рух” став наймолодшою командою світу з понад професійних 60 ліг. Все завдяки тому, що футболісти “жовто-чорних” віком до 21 року мають найбільше ігрового часу на полі серед інших команд (у рейтингу львів’яни опинились вище за словацьку “Жиліну”, австрійський “Ред Булл” та нідерландські “Волендам” і “Аякс”). Попри увесь скепсис напередодні сезону та прогнози щодо боротьби за виживання, молодь львів’ян приємно здивувала всю футбольну аудиторію, демонструючи цікавий футбол та здобуваючи чудовий результат. Зараз підопічні Віталія Пономарьова борються за єврокубки, а гравці “Руху” потрапляють у юнацькі, молодіжну та олімпійську збірну України. Водночас за великою кількістю футболістів “жовто-чорних” вистроїлася черга з українських та європейських клубів.

“У сезоні 2023/24 футболісти”Руху”посіли шосте місце в Українській Прем’єр-лізі і змагались за вихід до єврокубків. Також маємо ще одне досягнення — “Рух” став наймолодшою командою світу з понад професійних 60 ліг. Саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом! Що наші гравці здатні на нові рекорди, і головне показують сильну та якісну гру” — розповів Григорій Козловський.

Молодь “Руху” бачить можливість свого прогресу у клубі та те, що тренерський штаб довіряє своїм вихованцям і розраховує на них. Так, у матчі 23-го туру чемпіонату України зіграв перший футболіст 2008 року народження – Мухаммад Джурабаєв. Юнак також став наймолодшим гравцем в історії “Руху”, який зіграв в УПЛ, вийшовши на поле у 16 років та 63 дні.

Григорій Петрович Козловський зазначив: “Гра цього юного футболіста — яскравий приклад поєднання таланту молодого гравця та тренерської роботи. А для інших учнів Академії — стимул до нових досягнень та перемог. Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія “Руху” виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни!”.

Одним із секретів успіху “Руху” є системність. Після того, як відкрилась Академія “жовто-чорних”, було обрано курс на виховання своїх футболістів та залучення їх для підсилення першої команди. Зараз основу львів’ян складають “рухівці”, які два роки поспіль ставали чемпіонами України у категорії U-19 та грали в Юнацькій лізі УЄФА. Зараз ці молоді футболісти набираються досвіду в матчах УПЛ і при цьому борються за високі місця.

Керівництво клубу розуміє, що молодь може виступати нестабільно, тож не ставить конкретних задач перед командою у поточному сезоні. Головний тренер “Руху” Віталій Пономарьов неодноразово наголошував, що цей колектив будується на перспективу, а головні задачі та матчі ще попереду. Втім результати як на юнацькому, так і на дорослому рівні свідчать лише про одне – “Рух” безумовно є одним з найцікавіших проєктів в українському футболі і з часом кейс виховання молоді “жовто-чорних” буде одним зі зразків для інших клубів – як створити свою робочу академію та досягнути успіху зі своїми вихованцями.

“Для Академії дуже важливо дати шанс дітям проявити себе. В Україні дуже багато талановитих дітей з хорошими фізіологічними даними, просто не завжди у них є можливість показати свої вміння та таланти. Академія “Руху” — це шанс розкрити свій талант та перша сходинка до професійного футболу. І я пишаюся тим, що колись посіяне мною зерно розпочало давати плоди по всій Україні. Тепер потрібно чекати, щоб і в збірній проросло це зерно. Мрії здійснюються! Головне — мріяти та багато працювати для цього, тоді все здійсниться!”, — резюмував Григорій Козловський.