МЗС України прокоментувало домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом

МЗС: Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям

Україна вітає досягнення принципової домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом щодо стабілізації в Секторі Газа та звільнення взятих у полон заручників. Про це заявило МЗС країни.

«Закликаємо сторони неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Високо оцінюємо посередницькі зусилля США, Катару і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у Секторі Газа», – йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що «критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Газа причетних структур ООН та міжнародних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям». також повідомляється, що Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи.

«У контексті перспектив нормалізації в регіоні виходимо з того, що практична реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення сталого миру», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа, яке стало можливим після передачі ХАМАСом списку перших заручників. Режим припинення вогню почав діяти об 11:15.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набрала чинності 19 січня.