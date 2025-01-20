Соратниця Порошенка, яку вже судили за погрози Зеленському, знову спровокувала скандал

Нардепка заявила, що президент України «має усвідомлювати, де його місце»

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук звернулася до лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Причиною цьому стали образливі заяви парламентарки Софії Фединої на адресу Володимира Зеленського.

«Звертаюсь до народного депутата Петра Порошенка. Деякі ваші колеги по фракції дозволяють собі публічне негідне хамство на адресу чинного президента України. Як колишній президент України, ви чудово знаєте, що так не можна. Особливо під час війни. Вважаю, що це саме ваша відповідальність зробити так, щоб ці особи не переходили межі. Бо, дійсно, як ви і кажете, кожен має знати своє місце», – написала заступниця Єрмака.

Верещук прокоментувала слова соратниці Порошенка скріншот

Раніше парламентарка в одному з інтерв’ю порівняла дії президента зі звичкою собаки. Вона наголосила, що президент України – це людина, яку найняли громадяни, і він повинен «дуже чітко розуміти свої обов’язки та межі».

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Згодом «Главком» із посиланням на дані судового реєстру повідомив, що Софію Федину і волонтера та військову Олену Біленьку було звільнено від кримінальної відповідальності за погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському.