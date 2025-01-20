Відомий японський волонтер поскаржився на проблеми з міграційною службою: реакція Терехова

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Фумінорі Цучіко на фоні власного кафе у Харкові

фото з відкритих джерел

Фумінорі Цучіко заявляв, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України

Японському волонтерові Фумінорі Цучіко, який відкрив благодійну кав’ярню у Харкові, буде подовжено дозвіл на перебування в Україні. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим щодо цього питання. Що можу повідомити – дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду (посвідки) на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом», – зазначив він.

За словами мера Харкова, Фумінорі з його допомогою жителям Салтівки «вже став дуже важливою постаттю для усього міста».

Нагадаємо, Фумінорі Цучіко написав, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України. Раніше волонтер заявив, що був у міграційній службі кілька разів, аби отримати дозвіл на тимчасове проживання, однак зробити йому це так і не вдалося.

«Якщо я не отримаю посвідку на тимчасове проживання до кінця наступного тижня, я буду без підтримки. Назад до Польщі», – додав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили Фумінорі Цучіко відзнаку глави держави «Національна легенда України». Цією відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

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