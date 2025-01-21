Сьогодні у Львові пройшла прем’єра надзвичайно сильної документальної кінострічки «Хаммер», присвяченої Тарасу Бобаничу – командиру 2-го стрілецького батальйону, який загинув у боротьбі проти російських загарбників.

Львівський меценат та хранитель культурної спадщин України Олександр Свіщов зазначив, що фільм, який розповідає історію героя, обов’язково залишить свій слід в історії України та її мужніх захисників.

Олександр Свіщов відзначив, що стрічка не обмежиться лише українським глядачем — її покажуть у США, Канаді та інших країнах, щоб світ побачив героїзм українців, почув слова наших захисників. Автори фільму через екран чітко донесли ідею Тараса Бобанича: «Час нам бути сильними».

«Дякую матері, батькові, дружині Тараса, а також продюсеру, режисеру та усій команді за те, що ви разом створили цей фільм і запросили мене долучитися та підтримати вас. Велика шана військовим, які розповіли про Хаммера, які разом з ним боронили Україну, і продовжують робити це зараз. Слава Україні! Слава ЗСУ!», – сказав Олександр Свіщов.

2-й стрілецький батальйон ім. Тараса Бобанича висловив подяку Олександру Свіщову та Спортивно-розважальному центру «LEOLEND» за допомогу у виробництві фільму.

«Завдяки спільним зусиллям українського суспільства ми зможемо звільнити окуповані землі та побудувати національну Українську Державу», – зазначили військові.

Варто зазначити, що Олександр Свіщов нещодавно був нагороджений за внесок у розвиток української культури та спорту. Він став лауреатом престижної премії «Скарб Нації 2024» та отримав відзнаки за волонтерську діяльність, підтримку Збройних сил України і гуманітарну допомогу. На початку 2024 року Олександр Свіщов отримав подяку від ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за свій великий внесок у боротьбу за Україну.

Олександр Юрійович Свіщов додав, що фільм «Хаммер» – це ще один важливий крок до увічнення пам’яті героїв, що борються за свободу нашої Батьківщини.

Александр Свищев: Большое уважение военным, которые рассказали о «Хаммере»

Сегодня во Львове прошла премьера чрезвычайно сильной документальной киноленты «Хаммер», посвященной Тарасу Бобаничу – командиру 2-го стрелкового батальона, который погиб в борьбе против российских захватчиков.

Львовский меценат и хранитель культурного наследия Украины Александр Свищев отметил, что фильм, который рассказывает историю героя, обязательно оставит свой след в истории Украины и ее мужественных защитников.

Александр Свищев отметил, что лента не ограничится только украинским зрителем – ее покажут в США, Канаде и других странах, чтобы мир увидел героизм украинцев, услышал слова наших защитников. Авторы фильма через экран четко донесли идею Тараса Бобанича: «Время нам быть сильными».

«Спасибо матери, отцу, жене Тараса, а также продюсеру, режиссеру и всей команде за то, что вы вместе создали этот фильм и пригласили меня присоединиться и поддержать вас. Большое уважение военным, которые рассказали о Хаммере, которые вместе с ним защищали Украину, и продолжают делать это сейчас. Слава Украине! Слава ВСУ!», – сказал Александр Свищев.

2-й стрелковый батальон им. Тараса Бобанича выразил благодарность Александру Свищеву и Спортивно-развлекательному центру «LEOLEND» за помощь в производстве фильма.

«Благодаря совместным усилиям украинского общества мы сможем освободить оккупированные земли и построить национальное Украинское Государство», – отметили военные.

Стоит отметить, что Александр Свищев недавно был награжден за вклад в развитие украинской культуры и спорта. Он стал лауреатом престижной премии «Сокровище Нации 2024» и получил награды за волонтерскую деятельность, поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь. В начале 2024 года Александр Свищев получил благодарность от экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за свой большой вклад в борьбу за Украину.

Александр Юрьевич Свищев добавил, что фильм «Хаммер» – это еще один важный шаг к увековечению памяти героев, борющихся за свободу нашей Родины.