Трійка суддів Конституційного суду пішла у відставку. Як це вплине на роботу органу?

У суддів Колісника, Кривенка і Мойсика завершується дев’ятирічний термін повноважень

Суддів Конституційного суду Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника відправлено у відставку. Про це «Главкому» повідомило поінформоване джерело у суді.

Розгляд питання відбувся сьогодні, 21 січня, на спеціальному засіданні. Головував суддя Олександр Петришин, який виконує обов’язки керівника Конституційного суду як старший за віком служитель Феміди. Голосування за відставку трьох суддів було відкритим.

«Дев’ятирічні повноваження суддів Колісника, Кривенка і Мойсика завершуються 27 січня 2025 року. Це останні служителі нашого суду, які складали присягу перед депутатами Верховної Ради. Зараз ця процедура відбувається у стінах Конституційного суду», – наголосив співбесідник суду у коментарі виданню.

Після кадрових змін у Конституційному суді залишилося 11 суддів із 18 необхідних. Це означає, що повністю буде заблоковано роботу Великої палати, для якої потрібно кворум із 12 служителів Феміди. Велика палата Конституційного суду ухвалює рішення щодо конституційних подань, які надходять від народних депутатів, президента та інших суб’єктів подань. Починаючи з 2021 року, різко зменшилася кількість рішень Великої палати: у 2021 році було прийняти три рішення, 2022 року – чотири, 2023 року – одне, 2024 року – одне.

Крім цього, недієздатною буде робота Другого сенату Конституційного суду: залишилося п’ять суддів при кворумі у шість.

При цьому варто додати, що наразі Дорадча група експертів проводить співбесіди з 26 кандидатами на посаду судді Конституційного суду за квотою президента, 13 кандидатами – на дві вакантні посади суддів за квотою Верховної Ради, восьми кандидатами – на посаду судді за квотою зʼїзду суддів України.

Як відомо, Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів, які обираються на дев’ять років. Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду за результатами конкурсного відбору. У складі суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.