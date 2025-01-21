У Департаменті охорони здоров’я Міноборони розпочалися перевірки

У Департаменті охорони здоров’я Міністерства оборони України розпочалася перевірка за дорученням Умєрова

Сьогодні, 20 січня, у Департаменті охорони здоров’я Міністерства оборони України розпочалися перевірки. Про це повідомила директорка Департаменту Оксана Сухорукова.

Директорка Департаменту зауважила, що перевірка розпочалася за дорученням міністра оборони Рустема Умєрова.

«Почалося! У нас перевірка. За ініціативою заступника міністра Сергія Мельника та дорученням Міністра Рустема Умєрова у нас розпочалась перевірка Головною інспекцією МОУ. Хто забув, що таке совєтський союз, можете згадати. Буду тримати в курсі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України повідомляв, що Рустемом Умєровим було прийнято рішення про заміну з 31.01.2025 цивільної посади директора на військову, що своєю чергою призведе до звільнення Оксани Сухорукової.

«Команда Департаменту охорони здоровʼя та підпорядкованих підрозділів були повідомлені про зміну організаційно-штатної структури Департаменту. Міністром прийнято рішення про заміну з 31.01.2025 цивільної посади директора на військову, що у свою чергу призведе до звільнення Оксани Сухорукової. Ми написали лист Міністру оборони України Рустему Умєрову з проханням скасувати директиву. Вважаємо такі кадрові зміни недоцільними та неаргументованими, адже наша команда за перший рік роботи уже довела свою ефективність», – зауважував Департамент.

Зазначалося, що «заміна керівника Департаменту призведе до чергової затримки реформ у військовій медицині, які й так практично не проводилися до 2024 року».