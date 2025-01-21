Зеленський прибув до Швейцарії – Главком

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Зеленський матиме двосторонні переговори з лідерами різних країн

фото з відкритих джерел

Президент виступить зі спеціальною промовою перед учасниками Всесвітнього економічного форуму

Президент Володимир Зеленський прибув у Давос, де проходить Всесвітній економічний форум. Про це повідомив прессекретар глави нашої держави Сергій Никифоров.

Очікується, що сьогодні Зеленський виступить перед Всесвітнім економічним форумом. О 15:30 за київським часом глава держави звернеться до учасників форуму зі спеціальною промовою.

Також заплановані його двосторонні переговори із лідерами країн із різних частин світу – від Латинської Америки до Південно-східної Азії, а також зустрічі із представниками великого бізнесу та інші заходи.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі вчора, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Захід триватиме з 20 по 24 січня.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.



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