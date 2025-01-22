Зеленський пояснив, що до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але конкретної дати поки немає. Про це повідомив президент України під час спілкування з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує кореспондент Укрінформу.

«Наші команди працювали над організацією зустрічі. Вони зараз у процесі. Думаю, ви знаєте, що до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутніх планів, бачення тощо. У нас були кілька розмов, вони були, я б сказав атмосферними, були і зустрічі… Ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимося, що ми очікуємо від русскіх», – розповів Зеленський.

За його словами, конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає.

«Поки що у мене немає дати», – сказав президент.

Нагадаємо, 7 грудня Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Парижі провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Зеленський на цій зустрічі пояснив потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. У перший день перебування Трампа на посаді він висловив свої погляди на вторгнення РФ в Україну. Журналісти Time зазначають, що Росія перебуває «у справжній біді», оскільки її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по режиму у Кремлі, що хитається.

Раніше Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. Він наголосив, що якщо російський диктатор Путін відмовиться сідати за стіл переговорів, то він, ймовірно, посилить санкції проти РФ.