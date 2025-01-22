Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії

Опубліковано


Зеленський на Всесвітньому економічному форумі

фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна та Саудівська Аравія планують поглибити співпрацю

Банкова готує дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак розповів, що у Давосі він мав зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

«Готуємо візит президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці», – додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі вчора, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Читайте також:

Пов'язані новини

Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому

Із листопада підготовка мобілізованих у навчальних центрах триває не один місяць, як раніше, а півтора фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ У навчальних […]

Місце Шкрум у Раді займе син колишнього нардепа від «Батьківщини»

  • 3 Грудня, 2024
  • 0

Перед ти, як стати народним депутатом, Богдану Лукашуку доведеться відмовитися від депутатства у Хмельницькій міській раді фото: glavcom.ua Богдан Лукашук є сином нардепа чотирьох скликань […]

Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров

Міністр висловив намір змінити ставлення суспільства до служби в армії Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. […]