Після обшуків головного психіатра ЗСУ доставили в суд "під крапельницями"

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Після обшуків головного психіатра ЗСУ доставили в суд “під крапельницями”

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