Зеленський провів зустріч із президентом Ізраїлю

За словами Зеленського, метою зустрічі з Герцогом є обговорення важливих питань українсько-ізраїльської співпраці

Зеленський: «Україна рада, що люди, які були в полоні, повертаються додому»

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі, Швейцарія. Про це глава держави написав у Telegram.

За словами Зеленського, метою зустрічі з Герцогом є обговорення важливих питань українсько-ізраїльської співпраці.

«Україна рада, що люди, які були в полоні, повертаються додому. Спільні виклики, взаємодія передусім у безпековій сфері та шляхи досягнення справедливого миру для України були серед основних наших тем», – написав президент України.

🇺🇦🇮🇱У Давосі Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, щоб обговорити важливі питання українсько-ізраїльської співпраці pic.twitter.com/27rMWPzQvE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 22, 2025

Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Давосу 21 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі, який триватиме з 20 по 24 січня. Український дім у Давосі працюватиме з 20 по 23 січня для проведення програми панельних дискусій під час Всесвітнього економічного форуму.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру.

Також у Давосі президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Політики підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Про це повідомляє Офіс президента.