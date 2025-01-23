Аграрії і промисловці – під ударом – нардеп групи «Довіра» Приходько «полює» на найбільших платників податків Чернігівщини

Використовує адмінресурс для знищення успішних бізнесів: на Чернігівщині депутати облради звернулись до Президента Зеленського через свавілля нардепа від групи «Довіра» Бориса Приходька.
Про це повідомляють Економічні Новини.
Скандальний парламентар через підконтрольних суддів атакує великі аграрні і промислові підприємства регіону, через яких господарство «Земля і Воля» і виробник пожежної техніки «Пожмашина».
Про це йдеться у матеріалі, що вийшов 22 січня на каналі політолога Олексія Голобуцького.
Борис Приходько – фігурант давньої кримінальної справи про розкрадання коштів Аграрного фонду. За інформацією Генпрокуратури, саме він за попередньою змовою з головою правління фонду Олександром Кирилюком та Денисом Бугаєм, наближеними до клану Януковича, заволодів майже 3 млрд грн, – йдеться в матеріалі.
Приходько на 2 місяці опинився в СІЗО, але вийшов під заставу в 200 млн, а ще через 5 років – отримав депутатський мандат. Схоже, така безкарність породжує вседозволеність, адже з приходом Бориса Вікторовича до Ради, Чернігівщиною прокотилась хвиля атак на успішні підприємства регіону.
Однією з мішеней став найбільший платник податків Чернігівщини, аграрний гігант «Земля і Воля». Як стверджує власник підприємства, Герой України Леонід Яковишин, допомагає Приходьку ще один нардеп Павло Халімон.
«Він (Халімон – ред.) створює йому «прокладку» до чиновників, які дають вказівку силовим структурам здійснити наїзд. Вони хочуть знищити господарство. Накласти арешти на майно, рахунки, паралізувати роботу», – наголошує він.
Нинішня спроба атаки – не перша, зазначає Яковишин. На початку повномасштабного вторгнення Приходько намагався «віджати» підприємство силою через… військкомат.
До рук журналістів потрапили кадри, на яких воєнком Бобровицького району Олешко, разом із підлеглими, без належних документів та «під градусом», приїхав забирати техніку Яковишина, погрожуючи власнику вогнепальною зброєю.
Постраждалий припускає: за цим епізодом може стояти Борис Приходько. Мотив – особиста помста аграрію.
«Як він вийшов (з СІЗО – ред.), я не підтримав його. На виборах я звернувся до громади з проханням не голосувати за Бориса Приходька і виклав аргументи. Він, будучи першим заступником голови НБУ, вкрав величезні суми з Аграрного фонду», – згадує Яковишин.
Кінцевою метою нардепа Герой України називає повне захоплення «Землі і Волі» через надумане звинувачення Яковишина начебто у зв’язках із рф за допомогою підконтрольних суддів Чернігівської апеляції. За схожою схемою Приходько «віджимає» й компанію «Пожмашина» – найбільшого виробника рятувальної техніки в Україні.
Апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення одноголосно засудити власника та операційного директора підприємства – Олега Авер’янова – на 7 років позбавлення волі за продаж авто, яке є його спільною сумісною власністю. Абсурдне рішення, імовірним мотивом якого власник вважає відмову переписати бізнес на Приходька, ухвалили судді Микола Оседач, Валерій Заболотний і Валентина Антипець.
Ця трійця суддів вже потрапляла до об’єктиву журналістських розслідувань через сумнівні рішення і ознаки незаконного збагачення. Їхній безпрецедентний вердикт у справі Авер’янова ставить під сумнів всю систему правосуддя в Україні, адже неправосудне рішення стовідсотково буде скасовано в Європейському суді з прав людини. Тож суддям Чернігівської апеляції гарантовано доведеться відповідати за свої дії. ВККС та ВРП вже стурбовані через небезпечний прецедент, йдеться в журналістському розслідуванні.
Наразі тисяча робочих місць, 200 млн грн податків та 80% вітчизняного виробництва рятувальної техніки – під загрозою знищення. Такі «апетити» нардепа, схоже, налякали навіть облраду Чернігівщини. Нещодавно депутати одностайно звернулись до Президента. Вони вимагають зупинити Приходька і порушити кримінальні справи за фактом його дій.