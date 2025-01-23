Аграрії і промисловці – під ударом – нардеп групи «Довіра» Приходько «полює» на найбільших платників податків Чернігівщини

Використовує адмінресурс для знищення успішних бізнесів: на Чернігівщині депутати облради звернулись до Президента Зеленського через свавілля нардепа від групи «Довіра» Бориса Приходька.

Про це повідомляють Економічні Новини.

Скандальний парламентар через підконтрольних суддів атакує великі аграрні і промислові підприємства регіону, через яких господарство «Земля і Воля» і виробник пожежної техніки «Пожмашина».

Про це йдеться у матеріалі, що вийшов 22 січня на каналі політолога Олексія Голобуцького.

Борис Приходько – фігурант давньої кримінальної справи про розкрадання коштів Аграрного фонду. За інформацією Генпрокуратури, саме він за попередньою змовою з головою правління фонду Олександром Кирилюком та Денисом Бугаєм, наближеними до клану Януковича, заволодів майже 3 млрд грн, – йдеться в матеріалі.