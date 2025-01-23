У справі нардепки Кормишкіної підозру отримав також її чоловік
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Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: Ексголові Дніпропетровської ОВА оголосили підозру
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній […]