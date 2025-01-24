Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida

Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри у махінаціях з нерухомістю, конфлікті інтересів та можливих зв’язках із проросійськими фінансовими структурами, – передає Багнет.

Доступ до Державного реєстру: обмеження та скарга до Конституційного Суду

У червні 2023 року Микола Журавель звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою щодо законності положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952–IV, згідно з якими, у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав, приймається вмотивоване рішення про тимчасовое блокування нотаріусам доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За його словами, такі дії Міністерства юстиції України начебто порушують Конституцію, ставлячи таких нотаріусів у нерівне становище порівняно з іншими нотаріусами.

Це опосередковано вказує на те, що в діяльності самого нотаріуса Журавля свого часу могли виявили подібні порушення і заблокувати йому доступ до Реєстру. Зокрема, як стало відомо журналістам з власних поінформованих джерел, Миколу Володимировича запідозрили в оформленні сумнівних угод із нерухомістю та сприянні незаконному переоформленню прав власності.

Увагу медіа привернули два спадкові договори, посвідчені Журавлем 13 листопада 2014 року.

Вони стосувалися передачі двох квартир в Одесі від Косинської Олени Борисівни до Панкратової Тетяни Григорівни — матері самого нотаріуса. Це суперечить закону «Про нотаріат», який прямо забороняє нотаріусам вчиняти дії на користь своїх близьких родичів.

Окрім того, Косинська була особою похилого віку, що викликало підозри у можливому зловживанні її довірою, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

Наразі справу про визнання недійсними цих договорів за позовом сина Косинської розглядає Київський районний суд міста Одеси (справа №521/17477/17).

Журавель також фігурує у резонансних журналістських розслідуваннях «Дзеркала тижня» та «Аргументів» про те, як вітчизняні нотаріуси допомагають росіянам уникати санкцій в Україні.

Громадська діяльність та підозрілі зв’язки

З даними YouControl, Микола Журавель також є співзасновником ГО «Одеська регіональна організація соціальної підтримки, правової допомоги та захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин “Патріот”». Організація фігурує у господарській справі про податкові порушення та зареєстрована за місцем масової реєстрації 148 юридичних осіб. За даними Нотаріальної палати України, Микола Журавель у 2019 році також мав особисту заборгованість.

При цьому співзасновники цієї ГО мають сумнівну репутацію – один з них свого часу був бізнес-партнером росіянина в одеськй фірмі ТОВ «САТУРН-МК», а ще один проходив як обвинувачений у справі, пов’язаній зі зловживаннями у сфері державних фінансів.

Ситуація навколо нотаріуса Миколи Журавля може свідчити про систематичні зловживання у сфері оформлення нерухомості та сприяння схемам виведення активів російських компаній з-під санкцій. На тлі повномасштабної війни України з рф такі дії особи, що фактично наділена правом державного реєстратора, є прямим викликом національній безпеці.