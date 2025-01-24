ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Крупи та зменшив суму застави

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ВАКС продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Крупи та зменшив суму застави

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