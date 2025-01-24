«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни

Директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова

Міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис опублікував глава оборонного відомства.

Як наголосив міністр, єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули», – пояснив Умєров.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

«Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління», – каже він.

За словами міністра, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом. Водночас директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова.

«Цього року Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат – незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більше 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов’язаною зі шахрайством.