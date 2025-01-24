Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму

Опубліковано


У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення

фото: Ukrinform

З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника

24 січня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Про це йдеться в указі президента № 59/2025 та представництві президента в Автономній Республіці Крим.

Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму фото 1

скриншот: president.gov.ua

У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. Зазначається, що на цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримчан.

«На новій посаді Ольга Куришко, разом із командою Представництва, продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії – деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів», – запевнили у представництві президента в Автономній Республіці Крим.

Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму фото 2

фото: Представництво президента в Автономній Республіці Крим

Там розповіли, що з 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з 5 грудня 2024-го – виконувала посадові обов’язки постпреда.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму.

Читайте також:

Пов'язані новини

Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі фото: Андрій Сибіга, мережа Х Сибіга наголосив, що Україна цінує […]

Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання

У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри громадян України до ключових державних інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ. Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у […]

Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради

  • 13 Грудня, 2024
  • 0

Рішення винесла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду фото з відкритих джерел Дубінський вимагав визнати «протиправною бездіяльність  Верховної Ради України щодо не […]