Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня

Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим

Кадрові зміни в Міноборони, Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців, Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму. «Главком» склав добірку новин 24 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд відправив під варту мера Ірпеня

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону.

Згідно з рішенням суду, мера міста триматимуть під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас за Маркушина можуть внести заставу у розмірі 30 млн грн.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

Зеленський призначив нового постійного представника президента у Криму

Сьогодні, 24 січня, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Куришко приєдналася до представництва у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. Зазначається, що на цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримчан.

На новій посаді Ольга Куришко продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії – деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів.

Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм

Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм «Еовін». Унаслідок негоди мільйони людей залишились без світла

Синоптики оголосили надзвичайне погодне попередження на всій території Ірландії та в центральній і південно-західній Шотландії. У ніч на п’ятницю пориви вітру досягли швидкості 183 км/год – це найбільші значення, зафіксовані з часів Другої світової війни.

Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

Кадрові зміни в Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

«Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління», – вважає Умєров.

За словами міністра, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом. Водночас директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова.

Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців

За результатами проведених репатріаційних заходів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну тіла 757 полеглих захисників.

З-поміж повернених «на щиті» оборонців:

451 з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.