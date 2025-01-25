Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова

Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік

Активісти звинуватили міністра оборони у перевищенні службових повноважень

Центр протидії корупції (ЦПК) подав до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заяву про зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим на тлі інциденту з керівництвом Агентства оборонних закупівель. Про це йдеться в тексті заяви, яку активісти опублікували на своїй сторінці у фейсбуці.

24 січня стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Також Умеров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували, – Тараса Чмута та Юрія Джигіря.

У ЦПК наголосили, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, а njve Міноборони не має повноважень на непродовження договору з чинною керівницею АОЗ. Крім того, відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради.

«Рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийнято зі зловживанням наданою владою та службовим становищем, умисно, ​​з метою забезпечення вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересів України та її обороноздатності», – йдеться в заяві активістів.

ЦПК подав заяву до НАБУ за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис міністр опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов’язаною зі шахрайством.