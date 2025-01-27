Масштабна корупційна схема: радник міністра оборони заплатив 150 тисяч доларів за призначення Жумаділова керівником АОЗ і ДОТ

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В медіа надійшло повідомлення про масштабну корупційну схему, пов’язану з внесенням неправомірного указу міністра оборони України Рустема Умерова до Єдиного державного реєстру. За даними джерел, за реалізацію цієї схеми радник міністра Ленур Мамбетов заплатив хабарі на загальну суму 150 тисяч доларів. Про це повідомляє видання Версії.

Схема стосувалася внесення відомостей до ЄДР про призначення Арсена Жумаділова директором одразу двох державних підприємств: АОЗ і ДОТ.

Серед осіб, які нібито отримали кошти, називають:

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  • Віктор Дубовик, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента – 100 тисяч доларів;

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  • Наталія Козаєва, голова Нотаріальної палати Києва – 25 тисяч доларів;

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  • Андрій Лігун, приватний нотаріус – 25 тисяч доларів.

Цей випадок є грубим порушенням законодавства України, що підриває довіру до державних органів.Громадськість вимагає негайного втручання правоохоронних органів та очікує відповідних дій з боку Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального прокурора та інших компетентних структур.

Зв’язки Дубовика з режимом януковича

Ім’я Віктора Дубовика не вперше згадується у скандалах. У червні 2023 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс Президента просуває Дубовика на посаду голови АРМА – Агентства з управління арештованими активами.

Дубовик має зв’язки з ключовими фігурами режиму януковича. Його батько був першим заступником глави МВС Віталія Захарченка, причетного до розгону протестів під час Революції Гідності. Сам Дубовик-молодший раніше працював радником Сергія Арбузова – колишнього першого віцепрем’єра і фігуранта численних корупційних справ.

У 2014 році Дубовик-старший разом із Арбузовим втік до москви. Ці зв’язки породжують сумніви щодо доброчесності самого Дубовика та його здатності керувати стратегічними активами України.

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