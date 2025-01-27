Масштабна корупційна схема: радник міністра оборони заплатив 150 тисяч доларів за призначення Жумаділова керівником АОЗ і ДОТ

Цей випадок є грубим порушенням законодавства України, що підриває довіру до державних органів.Громадськість вимагає негайного втручання правоохоронних органів та очікує відповідних дій з боку Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального прокурора та інших компетентних структур.

Зв’язки Дубовика з режимом януковича

Ім’я Віктора Дубовика не вперше згадується у скандалах. У червні 2023 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс Президента просуває Дубовика на посаду голови АРМА – Агентства з управління арештованими активами.

Дубовик має зв’язки з ключовими фігурами режиму януковича. Його батько був першим заступником глави МВС Віталія Захарченка, причетного до розгону протестів під час Революції Гідності. Сам Дубовик-молодший раніше працював радником Сергія Арбузова – колишнього першого віцепрем’єра і фігуранта численних корупційних справ.

У 2014 році Дубовик-старший разом із Арбузовим втік до москви. Ці зв’язки породжують сумніви щодо доброчесності самого Дубовика та його здатності керувати стратегічними активами України.