Зеленський розкритикував Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було «тупим і абсолютно нелогічним». Про це в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі заявив президент України Володимир Зеленський.

«Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно», – наголосив очільник держави під час інтерв’ю.

Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена, висловивши зацікавленість у деталях його переговорів із диктатором Росії Володимиром Путіним, що відбулися у Швейцарії влітку 2021 року.

«Мені дуже цікаво, про що Путін та Байден домовлялися у Швейцарії. Історія покаже», – заявив Зеленський. Однак президент України позитивно висловився на адресу Дональда Трампа.

До слова, повернення з фронту додому без подальшої служби наразі не передбачене законодавством. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Війна довга, вона втомлює будь-яку людину, і тут я не порівнюю: хтось патріот, хтось не патріот, всі захищають, як можуть. Тому дуже важливо дивитись на законодавство – це єдина на сьогодні зрозуміла річ, щоби отримати всі відповіді», – наголосив Зеленський.

За його словами, зараз триває мобілізація людей від 25 років. «Вони мають ротації або відпустки, але безумовно цього недостатньо, безумовно треба працювати над якістю. А як ви сказали, як повернутись додому і не повертатись знов на фронт, чи є такі запити? Безумовно вони є, вони не передбачені сьогодні законом», – пояснив очільник держави.