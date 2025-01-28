До України прибув міністр закордонних справ Іспанії: мета візиту

«Я щойно приїхав в Україну. Це були три роки несправедливої ​​та невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік мирним», – написав посадовець

Хосе Мануель Альбарес візьме участь у відкритті першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО

У вівторок, 28 січня, до України із візитом приїхав очільник міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це посадовець написав у Х.

«Я щойно приїхав в Україну. Це були три роки несправедливої ​​та невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік мирним. Справедливий мир, який гарантує суверенітет і свободу українців. Іспанія їх у цьому підтримує», – написав він.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що його іспанський колега Хосе Мануель Альбарес візьме участь у відкритті першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО.

Нещодавно, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Міністр оборони Італії провів низку інституційних зустрічей у Києві.

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

Також 17 січня, до Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство країни. Зазначається, що Файон прибула до Києва на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До того ж основною метою візиту є участь у міністерській зустрічі формату Україна – Південно-Східна Європа. Під час заходу Таня Файон разом із колегами обговорить підтримку України у війні проти Росії, плани відновлення інфраструктури та пошук шляхів для досягнення миру.