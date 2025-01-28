ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн

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ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн

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