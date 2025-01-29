Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США

«Має бути більше нашої та європейської активності, щоб, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про доповіді урядовців щодо напрацювань після низки указів США та про стан української енергосистеми.

Так, 29 січня відбулася доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.

«Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями. Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозорішою. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека. Будемо на це шукати більший внутрішній ресурс. Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось», – наголосив очільник держави.

Зеленський доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше української та європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей, додав гарант.

Також відбулася доповідь міністра енергетики. Щодо роботи нашої енергосистеми – її відновлення, її розвитку.

«Я вдячний кожному й кожній в енергетиці, хто робить усе, щоб Україна могла жити. І щодо нашої роботи з Євросоюзом, із країнами-сусідами в ЄС: важливо, що зберігаємо нашу позицію – завжди конструктивну – можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні. Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи та проєкти дають реальну користь європейцям. Тільки завдяки єдності це можливо», – зауважив президент. Він додав, що говорив із главою уряду Данії Метте Фредеріксен і про глобальні виклики, і про європейські.

Нагадаємо, бюджетний офіс президента США Дональда Трампа скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти. Про це повідомляють CNN, Washington Post та The Hill.

Також кореспондент NBC News у Білому домі Пітер Александер опублікував сам указ. «Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у документі.

Рішення ухвалили після тиску республіканських сенаторів, які отримували численні скарги. Найбільше постраждала система Medicaid, чий вебпортал вийшов з ладу.

До слова, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів.