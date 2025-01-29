Зміна термінів проходження ВЛК для обмежено придатних. Офіс президента звернувся до нардепів

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Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію

фото з відкритих джерел

Верещук: Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт

В оборонному Комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. Про це написала заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, у законопроєкті йдеться про дві речі:

  • Термін для обовʼязкового проходження ВЛК мають продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня;
  • Обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років.

«Дякую голові оборонного комітету Олександру Завітневичу за конструктивність і оперативність. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня. 

Нещодавно заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними

За її словами, цьому передувало те, що понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов’язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

Верещук повідомила, що нині вона разом із депутатами працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними.

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