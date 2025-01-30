NAUDI закликає Зеленського вирішити питання АОЗ – маючи 19 мільярдів гривень в січні, не профінансовано жодного контракту.

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Про це йдеться у зверненні Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) до Президента України.

«Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України.

Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП “АОЗ”, фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці”, – йдеться в повідомленні.

NAUDI закликала Володимира Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи “Агенції оборонних закупівель” та гарантувати стабільне фінансування контрактів.

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