«Якщо зі мною щось станеться – довіряю секретарю». Мер Івано-Франківська заявив про тиск

Марцінків попросив не шукати сенсацій у його заяві й уточнив, що також не йдеться про кримінальні справи

«Я вважаю, що місцеве самоврядування нині потрапило під фінансовий тиск. Я знаю, про що говорю. Але все добре»

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про тиск на місцеве самоврядування і вказав, що якщо з ним щось станеться його повноваження перейдуть до секретаря міськради.

Спершу на особистій сторінці у Facebook Марцінків написав: «Просто хочу сказати: ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять! Тому у разі, якщо б зі мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте – довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це порядна і відповідальна людина, яка згідно з законом має право виконувати обовʼязки управління громадою».

Згодом він вийшов у прямий ефір, де пояснив попередню заяву. Марцінків розповів, що регулярно відвідує фронт, і двічі потрапляв у ситуації, коли міг загинути, тому він розуміє всі ризики. Водночас він вказав і на тиск влади на місцеве самоврядування.

«Бачимо заяви, факти з інших областей, як на Львівщині зараз ТЦК штрафує міських голів за (невиконання – «Главком») мобілізації. Хоча всі розуміють, що вони не мають впливу, примусу вести військовозобов’язаного до ТЦК. Бачимо заяву Кличка, події в Ужгороді (обшуки в мера і чиновників – «Главком»). Це означає, що я особисто не помиляюся», – сказав Марцінків.

Мер вказав також на фінансовий тиск влади. «Я вважаю, що місцеве самоврядування нині потрапило під фінансовий тиск. Я знаю, про що говорю. Але все добре. Наша команда працює. І я ніколи не ухвалював необдуманих рішень», – пояснив міський голова.

Марцінків попросив не шукати сенсацій у його заяві й уточнив, що також не йдеться про кримінальні справи.

«На мою думку є дуже важливо, аби місцеве самоврядування збереглось, бо це є основа, хто б не сидів на моїй посаді. Я розумію, що в час небезпек може все статись, тому є секретар міської ради, якому я довіряю. Вважаю, що місцеве самоврядування потрапило під тиск, але його треба зберегти. Зараз у нас усе добре, але мушу про це сказати», – додав він.

Нагадаємо, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виписав постанову про накладення штрафу за зрив заходів мобілізації меру Дрогобича Тарасові Кучмі. Про це повідомляє Zaxid.net.

Керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід після того, як 59-річний міський голова проігнорував перше запрошення військкомату.

Також 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії».

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.