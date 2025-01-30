Затримання українця у Словаччині: МЗС прояснило ситуацію

В МЗС заявили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі

Консули надають необхідну підтримку громадянину України, який також має приватного адвоката

Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у «загрозі національній безпеці» громадянина України 1966 року народження. Про це українське МЗС заявило в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Як повідомили у пресслужбі українського МЗС, посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв’язок із затриманим та його рідними. Консули надають необхідну підтримку громадянину України, який також має приватного адвоката.

«Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з’ясування підстав затримання», – зазначили у відомстві.

В МЗС додали, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

Нагадаємо, 30 січня, поліція Словаччини затримала громадянина України, якого підозрюють у буцімто підготовці до державного перевороту в країні. Про це повідомляють словацькі видання Aktuality та Dennik N.

Зазначається, що зараз затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців. Чоловіка хочуть депортувати з країни, утім, керівниця словацької поліції Яна Машкарова не змогла відповісти, чи є затриманий у міжнародному розшуку та чи діяв він із кимось.

Голова Комітету з питань внутрішньої безпеки Словаччини Ріхард Глюк заявив, що чекає на додаткову інформацію від Міністерства внутрішніх справ та додав, що «одна людина, напевно, не могла цього зробити (організувати держпереворот – ред.)»