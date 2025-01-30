Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію

«Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки»

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим президентом Лівану Джозефом Ауном. Сторони, зокрема, обговорили створення продовольчого хаба в Лівані. Про це йдеться на офіційних сторінках президента України.



Так, Зеленський розповів, що привітав свого колегу з обранням і побажав безпеки Лівану та всьому Близькому Сходу. За словами президента, він подякував Лівану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни», – уточнив глава української держави.

Зеленський розповів, що також обговорив з Ауном посилення двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Як відомо, 9 січня, парламент Лівану у другому турі голосування обрав на пост президента країни головнокомандувача армії Джозефа Ауна. Експерти називали його кандидатуру найімовірнішою, оскільки вона влаштовує майже всі політичні сили Лівану, включаючи «Хезболла».

Нагадаємо, українська влада налаштує програму «Зерно з України» для співпраці із Сирією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Україна допоможе всіма зусиллями для стабілізації ситуації в Сирії.

За словами глави українського МЗС Андрія Сибіги, Україна «заповнює порожнечу», яка залишилася у Сирії від росіян.

«І робимо це засобами дипломатії, гуманітарної підтримки, політичного діалогу. Росія роками надсилала до Сирії бомби, смерть, руйнування шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури. Україна надсилає борошно, підтримку для людей і відновлення нормального життя, пропозиції взаємовигідної співпраці. Не дарма в складі нашої делегації був і міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. В Дамаску він провів окремі детальні переговори про співпрацю в продовольчій галузі. Сирійці побачили, що ми налаштовані серйозно та стратегічно», – наголосив дипломат.

Сибіга додав, що переговори з лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аш-Шараа тривали понад годину.