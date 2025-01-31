Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вже наступного тижня прибуде в Україну «для зустрічі на високому рівні» в Києві. Під час перемовин заплановане обговорення поточних зусиль МАГАТЕ стосовно запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту. Про це повідомило агенство.

Зазначається, що візит запланований на 4 лютого. Це буде 11 місія в Україну під особистим керівництвом Генерального директора від початку повномасштабної війни. Таким чином МАГАТЕ, зокрема, демонструє непохитну позицію надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

«Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ на позачерговому засіданні ухвалила резолюцію, ініційовану Україною, яка засуджує російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, що забезпечує роботу атомних електростанцій (АЕС).

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона по автомобілю конвою МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції. За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон. Він наголосив, що під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі.