Зеленський відреагував на масовану російську атаку та показав наслідки

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Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві

фото: ДСНС України

Цієї ночі Росія здійснила атаку, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони та авіабомби

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким людей, які загинули внаслідок масованої нічної російської атаки. Про це він написав у соцмережах.

«Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини. У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що є пошкодження і в Запоріжжі, а також в Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Київській областях.

«Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким. Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Крім того, є влучання у багатоповерхівку. Там ракета знесла весь під’їзд. Триває рятувальна операція.

На Київщині шахеди потрощили будинки та спричинили пожежі.

У низці областей запроваджено аварійні відключення.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

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