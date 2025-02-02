Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру

У Полтаві завершено рятувальні роботи: президент зробив заяву

ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський наприкінці 1075-го дня війни.

«Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє – діти. Дев’ять та дванадцять років (у Полтаві загинуло троє дітей – семи, дев’яти та 12 років, – «Главком»). Мої співчуття рідним та близьким. Постраждали двадцять людей, у тому числі четверо дітей: від зовсім малечі – три місяці дитині – до дванадцяти років. Ще 22 людини були врятовані. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат», – повідомив президент.

Саме тому, як зауважив Зеленський, «для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене».

«Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру», – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський подякував партнерам. Зокрема, Швеції, Фінляндії та Хорватії за пакети допомоги.

««Петріоти», «Айріс-Т», усі види необхідної ППО, розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї тут, в Україні, – це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир – можливий», – додав Зеленський.

Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

Як повідомлялося, у Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб.